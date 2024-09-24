Engelli Çobana Saldırı: Genç Kızlar Tehdit Etti - Son Dakika
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Engelli Çobana Saldırı: Genç Kızlar Tehdit Etti

Kahramanmaraş'ta engelli çoban dövüldü, kızlar taciz iddiasıyla şikayetçi oldu ve gözaltına alındı.

24.09.2024 04:25
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Engelli çobanı öldüresiye dövüp, "Taciz etti diye şikayetçi oluruz" şeklinde tehdit ettiler

Yeni çıkan görüntülerde ise dayak atan kız "7 kere benim eve geldin, neden geldin söyle. Mehmet'e mi, Mustafa'ya mı hangisine geldin" diyerek hem tokatla hem da sopayla darbetti

-Darp anını görüntüleyen kız kısık sesle: "Öldürürsen başına bela olur" dedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engelli çobanı öldüresiye döven genç kızlar adliyede çobanın kendilerini taciz ettiğini öne sürünce çoban da gözaltına alındı. Görüntülerde kızların çobana, "Bize dokunursan 15 yaşındaki kızı taciz etti diye şikayetçi oluruz" dedikleri ortaya çıktı.

Andırın ilçesi kırsalında bugün sosyal medyaya Nail Yener'i S.G.'nin dövdüğü kardeşi M.G.'nin de cep telefonu ile görüntülediği olay düştü. Görüntünün ardından jandarma ekipleri harekete geçip iki kızı gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Genç kızlar adliyede çobanın kendilerini taciz ettiğini öne sürünce bu kez çoban da gözaltına alındı. Ayrıca dayak olayının da yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde S.G.'nin çobanı "7 kere benim eve niye geliyorsun. 7 kere niye geldin? Yok ceviz çırpmalar, yok odun kırmalar, yok anamla konuşmalar. Ney lan senden çektiğimiz. Büyüğumüz diye bir şey demiyoruz. Hangimize geldin, Mehmet'e mi, Mustafa'ya mı hangisine geldin? Bak seni öldürürüm. Bak sen beni mi istiyorsun ya da Mustafa'yı mı istiyorsun diyeceksin bana" diyerek öldüresiye dövdü.

Bu sırada görüntüyü çeken M.G. ise, "Sen bana bir dokun 15 yaşındaki kızı taciz ediyor derler. Direkt hapse girersin. Bu görüntüyle de 15 yaşındaki kızı taciz ediyor diye savcıya şikayet edeceğim. Sen şu anda 15 yaşındaki kızı taciz ediyorsun. Senin parmak izin yarın çıkacak" diye çobanı tehdit ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Andırın, Şiddet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Engelli Çobana Saldırı: Genç Kızlar Tehdit Etti - Son Dakika

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