Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı - Son Dakika
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3.Sayfa

Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener'i sopayla döven ve saldırı anını kameraya alan Melek G. ve kardeşi S.G., yeniden tutuklandı.

10.02.2025 20:38  Güncelleme: 20:53
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Skandal olay 20 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi'nde yaşandı. Çoban Nail Yener hayvanlarını otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi S. G. geldi. Yener'den kendisine içki almasını isteyen kardeşler, istekleri olumsuz karşılık alınca Nail Yener'e saldırdı.

SALDIRI ANINI KAMERAYA ALDILAR

Sopa darbeleriyle saldırdıkları anları cep telefonuyla kaydeden kardeşler, çoban Nail Yener'in şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Engelli çobanı sopayla döven kız kardeşler yeniden tutuklandı

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİLER

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Kardeşler hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret" suçlarından Melek G. hakkında 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. hakkında ise 7 yıl 11 aya kadar hapis istendi ancak şahıslar çıkarıldıkları ilk duruşmada tahliye edildi.

Engelli çobanı sopayla döven kız kardeşler yeniden tutuklandı

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanlığı tepki çeken karardan saatler sonra Melek G. ve Seçil G.'nin tutuklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener'in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve Seçil G. tutuklanmıştır." denildi.

Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı

Kahramanmaraş, 3-sayfa, Andırın, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • HASAN ŞENGÜL:
    Adalet yokki ülkede onca sal sonra tepki gelince tutukla ulan baştan niye saliyonuz zaten resmen işkence yapmışlar eljn garibine 78 0 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca:
    ilk duruşmada Serbest bırakan Adaleti öğrenememiş Hakimi de Tutuklayın ve Hakimlikten atın 69 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    hâk ettiniz zavallı adamı dövmek ne? gücünüz ona yetiyor 49 1 Yanıtla
  • Mehtap uzdil:
    İnşallah içeride de sizi de içki almadınız diye o ablalar evire çevire döverler 35 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    sosyal medya adaleti apo bahço reco 13 4 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Talimatla geri tutuklama. önceden bırakmayacaklardı en az bunların 5 yıl yatması gerek madur nir insana iskence etmek çok ayıp. Dövmeşerimin seneni kesinlikle içki al maselesi değildir orası iyice araştırılmalı. 11 2 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    edep yoksa ne yaparsan yap 11 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Engelli Çoban olmaz, engelli insan olur, bunu yapanlar engelsiz insanlardi tüm engelleri aşip serbest kaldılar, şimdi ne engel oldu tutuklandı lar? 5 1 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    ya bu ilk durusmada bu tur mahkemelerde saliveren hakim ve savcilar feto sorusturmasindan ihrac edilmeli,bunlarin derdi ulkede adalete olan guveni yok etmek bunun baska bir aciklamasi yok ve olamaz 2 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    hani sosyal.medya olmasa adalet tecelli etmeyecek hale geldi. madem tutuklayacaksın neden saldın ve gerçek adalet her seferinde aosyal.medya zoruyla mı olacak 2 0 Yanıtla
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