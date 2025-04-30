Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a 5 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
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Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a 5 yıl 2 ay hapis cezası

Engin Polat ve babası Sezgin Polat\'a 5 yıl 2 ay hapis cezası

Engin Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün'ün 'vergi suçu' nedeniyle haklarında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle Engin Polat ve Sezgin Polat'a 'Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası, Ahmet Gün'e ise aynı suça iştirak etmekten dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

30.04.2025 17:38
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, 'sahte fatura kullanılması', 'muhasebe hileleri yapılması' ve 'çifte defter tutulmasına' yönelik suçlardan soruşturma başlatılmıştı.

Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a 5 yıl 2 ay hapis cezası

İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet" suçundan Engin Polat, Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkında "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a 5 yıl 2 ay hapis cezası

"İŞTİRAK TESPİTİ YOK"

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesine, tutuksuz sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat katılmazken, sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Ahmet Gün duruşmada, "Üzerime atılı suça göre, hangi aşamada nasıl iştirak ettiğim açık ve net olarak belirtilmemiştir. İştirakçi isem adıma ve 'GUN Bağımsız A.Ş. firmasına para gelişi olmalıydı, ancak yoktur. Bir tane iştirak tespiti yoktur. Beraatimi talep ederim" dedi.

Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a 5 yıl 2 ay hapis cezası

ENGİN POLAT VE SEZGİN POLAT'A 5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Ahmet Gün ise, "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a 5 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yobaz deşen:
    eee 9 0 Yanıtla
  • 768107:
    eeeee niye disarda 5 0 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Para varya.Tek adam parayı çok sever.Dosyalar düşer.Kimse yormasın kendini. 3 0 Yanıtla
  • Umut:
    ilk defa suç işlediler diye belki hapis yatırmazlar?? 3 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Sonuç önceden 2 ay yattı ondan dolayı serbest kimse içeri almayacak alamayacak 2 0 Yanıtla
  • 32321216034i:
    Enginnnnnnnn 1 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    10 gün sonra tahliye edilir 0 0 Yanıtla
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