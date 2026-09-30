Portekiz'de Erasmus yapan Aydınlı öğrenci Melek Öztürk nehirde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Portekiz'de Erasmus yapan Aydınlı öğrenci Melek Öztürk nehirde hayatını kaybetti

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Portekiz\'de Erasmus yapan Aydınlı öğrenci Melek Öztürk nehirde hayatını kaybetti
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Erasmus programı kapsamında Portekiz'in Barcelos kentinde bulunan Aydın'ın Köşk ilçesinden 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla gittiği Cávado Nehri'nde suya girdikten kısa süre sonra kayboldu. Dalgıç ve kurtarma ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşılan genç kadının naaşı, resmi işlemler tamamlanınca Türkiye'ye getirilip Köşk'te defnedilecek.

Aydın'ın Köşk ilçesinden Erasmus programı kapsamında Portekiz'de bulunan 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla gittiği Cávado Nehri'nde suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Köşk'te toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞLARIYLA GİTTİĞİ NEHİRDE GÖZDEN KAYBOLDU

Edinilen bilgiye göre, olay Portekiz'in Barcelos kentine bağlı Barcelinhos bölgesindeki Cávado Nehri'nde meydana geldi. Erasmus programı kapsamında Portekiz'de bulunan 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla birlikte nehir kıyısına gitti. Santo António das Vessadas bendi yakınında suya giren Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye dalgıç ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Nehirde başlatılan arama çalışmalarında ekipler yaklaşık bir saat boyunca çalışma yürüttü. Çalışmaların ardından genç öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZESİ MEMLEKETİ KÖŞK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi'nden olduğu öğrenilen Melek Öztürk'ün cenazesinin, Portekiz'deki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği ve memleketi Köşk'te toprağa verileceği öğrenildi. Öztürk'ün genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumadere Mahallesi'nde de büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İHA
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