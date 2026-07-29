Erbaa\'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde nehre düşerek kaybolan 21 yaşındaki genci arama çalışmaları yeniden başladı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Mayıs günü Erbaa ilçesi Park Vadi mevkiinde dengesini kaybederek Kelkit Irmağı'na düşen İlker Parlak akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay sonrası başlatılan ve uzun süre devam eden arama kurtarma çalışmalarında gence ait bir iz bulunamadı. Parlak'ın kaybolmasının üzerinden iki ay geçerken, il genelinde son günlerde etkisini yitiren yağışın ardından su seviyesinin yeniden normale dönmesiyle arama faaliyetleri tekrar başladı. Tokat AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçları katıldı.

Ekipler, Kelkit Irmağı boyunca belirlenen kritik noktalarda hem su üstünde hem de su altında arama faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca şehir dışından bölgeye sevk edilen destek ekiplerinin de çalışmalara katılmasıyla arama alanının genişletildiği öğrenildi.