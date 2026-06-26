Erbaa'da koyun çiçek hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika
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Erbaa'da koyun çiçek hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

Erbaa\'da koyun çiçek hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı
26.06.2026 17:46  Güncelleme: 17:59
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir hayvancılık işletmesinde koyun çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine hayvan pazarı kapatıldı, küçükbaş hayvan hareketleri sınırlandırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir hayvancılık işletmesinde yapılan kontrollerde koyun çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine hayvan pazarı kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Değirmenli köyündeki bir büyükbaş hayvan işletmesinde gerçekleştirilen kontroller sırasında koyun çiçek hastalığına rastlandı. Tespitin ardından Erbaa Belediyesi İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından hastalığın çevre yerleşimlere yayılmasını önlemek amacıyla koruma ve gözetim tedbirleri devreye alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda belirlenen koruma ve gözetim bölgelerinde küçükbaş hayvan hareketleri geçici süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca Erbaa Hayvan Pazarı'nın, hastalık tamamen kontrol altına alınıp karantina tedbirleri kaldırılıncaya kadar küçükbaş hayvan alım ve satımına kapatıldığı bildirildi. Öte yandan koruma ve gözetim bölgelerinde aşılama çalışmaları ile veterinerlik hizmetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Sağlık, Erbaa, Tokat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erbaa'da koyun çiçek hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erbaa'da koyun çiçek hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika
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