Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi.
ABD, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları, Erbil semalarında hava savunma füzelerinin ateşlendiğini ve gökyüzünde patlamaların meydana geldiğini aktardı. Saldırı sırasında bölgede siren sesleri yükselirken, güvenlik güçleri vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.
Havalimanından dumanlar yükselirken, saldırıdaki mal ve can kaybına dair henüz açıklama yapılmadı. - ERBİL
Son Dakika › 3. Sayfa › Erbil Havalimanı'na Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?