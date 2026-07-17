Erbil ve Süleymaniye'de Mühimmat Patlamaları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil ve Süleymaniye kentinde bulunan mühimmat depolarında patlamalar meydana gelirken, tesislerde yangın çıktı.

ABD-İran arasındaki çatışmalar bölgedeki diğer ülkelerde de etkisini göstermeye devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil yakınlarındaki mühimmat depoları ve askeri üslerde büyük çaplı patlamalar meydana geldi.

İran basınında yer alan haberlerde, IKBY'nin Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki "ayrılıkçı gruplara" ait silah depolarında yangın çıktığı iddia edildi.

Iraklı kaynaklar ise söz konusu bölgelerde 5 patlama yaşandığını bildirirken, Süleymaniye yakınlarındaki Taşlıca köyünde bulunan tesislerden birinin saldırılarda hedef alındığını ve tesiste patlama meydana geldiğini aktardı. Buradaki teçhizat ile mühimmatın zarar gördüğü kaydedildi.

Henüz saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmazken yerel kaynaklar, İran'ı söz konusu tesislere insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları düzenlemekle suçluyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise olay yerlerinden yükselen alevler ve gökyüzünü kaplayan dumanlar görüldü. - ERBİL