Erciş'te giyim ve ayakkabı mağazasında yangın çıktı

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Erciş'te giyim ve ayakkabı mağazasında yangın

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 5 katlı giyim ve ayakkabı mağazasında yangın çıktı.

Vanyolu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı giyim ve ayakkabı mağazasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mağazanın arka taraftan çıktığı tahmin edilen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında can kaybı olmazken, itfaiye erlerinde ufak çaplı zehirlenmeler meydana geldi. Sağlık ekiplerinin itfaiye erlerine müdahale etmesi ve çevredeki esnafın itfaiye erlerine ayran ve su ikram etmeleri dikkat çekti.