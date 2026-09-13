Erciyes Dağı\'nda mahsur kalan yabancı uyruklu kişi JAK ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaptığı sırada mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Erciyes Dağı'nın kuzey yamacında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi yürüyüş yaptığı sırada bulunduğu bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu şahıs mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Güvenli şekilde aşağı indirilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.