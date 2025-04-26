Erdek-Bandırma Yolunda Kaza: İki Yaralı

Erdek-Bandırma istikameti Liman Yolu üzerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, iki kişi yaralandı.

Erdek istikametinden Bandırma şehir merkezine seyir halinde olan 10 AAR plakalı binek otomobil, önünde ilerleyen 10 ACP plakalı kamyona hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan taş duvara çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın şiddetiyle kamyon duvarın üzerinde askıda kalırken, bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Bandırma Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yola savrulan parçaları ve malzemeleri temizlerken, Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri de trafik güvenliğini sağladı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Şans eseri olay sırasında Malta Deresi çevresinde yürüyüş yapan kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Öte yandan, kazanın ardından yol kenarındaki taş duvarın dayanıklılığı ile ilgili soru işaretleri oluştu. - BALIKESİR