Erdek\'te Barakada Yangın Çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Ayışığı Sokak'ta bulunan belediye evleri yakınındaki barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Erdek Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken baraka kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR