Erdek’te denizde boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam mücadelesini kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan genç hayatını kaybetti.

Olay, 26 Temmuz'da Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkisinde meydana geldi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren İsmail Dağ (26), çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerine teslim edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri gelene kadar cankurtaranlar tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan İsmail Dağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

İsmail Dağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, olay anı dron kamerasıyla görüntülenmişti.