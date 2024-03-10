Erdek\'te çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Terme'de Uyuşturucu İmalatı ve Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu imal ettiği ve sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, M.K'nin uyuşturucu imalatı ve satışıyla ilgili faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan baskında, zanlının adresinde 240 gram uyuşturucu, 22 gram kimyasal madde ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.