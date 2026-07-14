Erdek'te fırtına ve dolu yağışı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - Son Dakika
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Erdek'te fırtına ve dolu yağışı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Erdek\'te fırtına ve dolu yağışı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
14.07.2026 00:45  Güncelleme: 00:47
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve dolu yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. İtfaiye ekipleri müdahale çalışmalarına başladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde etkili fırtına ve dolu yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde saat 22.00 sıralarında sağanak yağış, fırtına ve dolu etkili oldu. Edinilen bilgiye göre, hava muhalefeti nedeniyle Erdek ilçe merkezi ile Narlı ve İlhanlar Mahallelerinde çeşitli maddi hasarlar meydana geldi. Fırtınanın etkisiyle şiddetini artıran rüzgar bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine ve çatıların uçmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarları üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla sahaya yönlendirildi. İtfaiye personeli, peş peşe gelen ihbarları değerlendirerek devrilen ağaçların yoldan kaldırılması ve uçan çatıların oluşturduğu tehlikelerin giderilmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin ilçe genelindeki vakalara müdahalelerinin aralıksız devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te fırtına ve dolu yağışı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - Son Dakika

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