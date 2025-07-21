Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle ilgili "sabotaj" iddiası - Son Dakika
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Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle ilgili "sabotaj" iddiası

Erdek\'te günlerdir devam eden su kesintisiyle ilgili "sabotaj" iddiası
21.07.2025 18:50
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Erdek ilçesinde günlerdir devam eden su kesintilerinin nedeninin sabotaj olduğunu öne sürdü. Sahte plakalı araçla gelen 4 kişinin, içme suyu altyapısına müdahale ederek suyun akış yönünü değiştirdiğini söyleyen Akın, o ana ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf da paylaştı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde günlerdir devam eden su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı. Ekipler sorunu çözmeye çalışırken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

ERDEK'TEKİ SU KESİNTİSİNİN NEDENİ "SABOTAJ"

Ahmet Akın, içme suyu hattına sabotaj yapıldığını öne sürdü. 4 kişinin içme suyunun akış yönünü değiştirdiğini belirten Akın, o anlara ait bir fotoğrafı da paylaştı.

Ahmet Akın paylaşımında şunları söyledi: "İçme suyu hatlarımıza yapılan sabotaj girişimi üzerine Balıkesirli hemşehrilerime üzülerek duyurumdur. Kıymetli hemşehrilerim, Erdek'te günlerdir vatandaşlarımızı mağdur eden su kesintilerini çözmek için yaptığımız çalışmalar sonucunda bizleri dehşete düşüren bir gerçekle karşılaştık.

"4 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI"

BASKİ ekiplerimiz, sahte plakalı bir araç ile bölgeye gelen dört kişinin Erdek ilçemizde içme suyu temini sağlayan TM1 su alma altyapısına sabotaj girişiminde bulunup su alma altyapısına müdahale ederek suyun akış yönünü değiştirdiğini tespit etti. Olay emniyet güçlerimize intikal ettirildi. Şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı ve savcılığa sevk edildi.

Hemşehrilerimizin sağlığına, kamu hizmetine ve en temel yaşam hakkına yönelik yapılan bu saldırının cezasız kalmaması adına hukuki süreci hassasiyetle takip edeceğiz.

Yıllardır "görünmez" denilerek ihmal edilen altyapımız için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimiz müsterih olsun; suyumuzu, toprağımızı, hakkımızı sonuna kadar koruyacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından 'sabotaj' çıktı

Ahmet Akın, Balıkesir, 3-sayfa, Erdek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle ilgili 'sabotaj' iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle ilgili "sabotaj" iddiası - Son Dakika
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