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Erdemli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Erdemli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı. Kaza sonucunda yaralanan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

02.01.2024 - 14:12,  Güncelleme: 14:14
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Erdemli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

-Kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre kaza Kocahasanlı Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi.

Bir otomobil ile 2 kamyonetin karıştığı kazada C.K. yönetimindeki 33 VV 440 plakalı kamyonette bulunan bir kişi sıkıştığı yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi kaza yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla karayolun Mersin istikametinde trafik akışı yeniden sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Erdemli\'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erdemli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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