Ereğli\'de araç kazasında bir kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi Göçmenler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Y. yönetimindeki 67 ABG 766 plakalı araç, seyir halindeyken önünde ilerleyen O.Y. idaresindeki 67 TF 868 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan O.Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaza sonrası araç sürücüsü D.Y., ifadesinin alınması için Ereğli Merkez Karakolu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK