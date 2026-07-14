Ereğli'de Cinayet Davasında Karar: Müebbet Hapis - Son Dakika
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Ereğli'de Cinayet Davasında Karar: Müebbet Hapis

Ereğli\'de Cinayet Davasında Karar: Müebbet Hapis
14.07.2026 19:51
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Dinçer Arslan'ın cinayetinde 2 sanığa müebbet ceza, bir sanığa 1 yıl 8 ay hapis verildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 43 gün sonra ormanlık alanda çuval içerisinde gömülü halde bulunan 26 yaşındaki Dinçer Arslan'ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 2 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırırken, bir sanık hakkında ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar H.B. ve İ.Ç. ile tutuksuz sanık A.B. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki deliller, sanık savunmaları, tanık beyanları ve Cumhuriyet savcısının mütalaasını değerlendirdikten sonra kararını açıkladı. Buna göre, Dinçer Arslan'ın kasten öldürülmesi suçundan yargılanan tutuklu sanıklar H.B. ve İ.Ç., müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz yargılanan A.B. ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ancak mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve dosya kapsamındaki değerlendirmeler doğrultusunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Karadeniz Ereğli'ye bağlı Ortacı köyünde yaşayan Dinçer Arslan'dan 9 Nisan'dan itibaren haber alamayan ailesi, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan araştırmalarda Arslan'ın en son Gülüç beldesindeki bir evde H.B. ve İ.Ç. ile görüştüğü belirlenmişti. Delillerden edinilen bilgilerle belirlenen bölgede yapılan kazıda, Dinçer Arslan'ın cansız bedeni çuval içerisinde toprağa gömülü halde bulunmuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de Cinayet Davasında Karar: Müebbet Hapis - Son Dakika

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