Ereğli\'de Elektrikli Şofben Yangını

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde banyodaki elektrikli şofbenin alev alması sonucu çıkan yangında anne ve engelli kızı dumandan etkilendi.

Olay, Uzunmehmet Mahallesi Kaptanalibey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kezban Yeşilırmak evinin banyosunda bulunduğu sırada elektrikli şofben alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler duşakabine sıçradı. Yeşilırmak, birlikte yaşadığı engelli kızı Fatma Yeşilırmak ile birlikte komşularından yardım istedi. Dumanı fark eden mahalle sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, dumandan etkilenen anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK