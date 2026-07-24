Ereğli\'de İntihar Girişimi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ailesi ile sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kişi, çıktığı çatıda intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmalarının ardından çatıdan indirilen şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile problemler yaşadığı öne sürülen B.D., bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıdaki B.D.'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada kızlarını göremediğini söyleyerek bağıran B.D., çatıdaki kiremitleri aşağı atmaya başladı. Eline aldığı bir kiremitle başına vuran B.D. yaralandı.

Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmalarının ardından B.D., kız kardeşi ve eşinin çatıya çıkmasıyla ikna edilerek güvenli şekilde aşağı indirildi. Olay sırasında B.D.'nin annesi ve kızları da bölgeye gelirken, anne sinir krizi geçirdi.

Çatıdan indirildiği sırada başındaki yaradan dolayı fenalaşan B.D., bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan B.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, başındaki yaraya dikiş atıldığı ve müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.