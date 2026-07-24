Homeros\'un destanlarındaki antik tekne Troya Müzesi\'nde

Dönemin ruhunu ve kültürünü yansıtan eser, 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği ve Troya Müzesi iş birliğinde, Enerjisa Üretim'in katkılarıyla düzenlenen sergide ziyaretçilerle buluşuyor. Antik dönemin gemi inşa tekniklerini gözler önüne seren ve deneysel arkeoloji metoduyla yeniden hayata geçirilen tekne; Homeros'un destanlarına konu olan dönemin denizcilik kültürünü, gemi mimarisini ve Akdeniz uygarlıklarının ortak değerlerini öne çıkarıyor.

AT FİGÜRÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Dönemin marangozluk ustalığını ve gemi yapım kültürünü aktaran tekne, antik çağın kavela-zıvana yöntemi uygulanarak hiç metal bağlantı elemanı kullanılmadan üretildi. Baş kısmındaki at figürüyle ilgi çeken yapı, yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda o dönemin simgesel denizcilik dünyasının bir temsilcisi niteliğinde.

TROYA MÜZESİNE TAŞINDI

İzmir Urla'daki 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği yerleşkesinde, Foça Kazı Başkanlığı danışmanlığı ve arkeolojik veriler ışığında yapımı tamamlanan tekne; geçen yılın aralık ayında özel bir operasyonla Troya Müzesi'ndeki kalıcı sergi alanına nakledildi.

SERGİ DENİZCİLİK KÜTÜRÜNE DİKKAT ÇEKMEYİ AMAÇLIYOR

Troya denince akla çoğunlukla Truva Savaşı ve mitolojik hikâyeler gelse de bölge; Ege Denizi ile Çanakkale Boğazı arasındaki stratejik konumuyla tarih boyunca kritik bir denizcilik merkezi olmuştur. Sergi, Homeros'un destanlarının sadece edebi yönünü değil, bu metinlerin beslendiği zengin denizcilik kültürünü de öne çıkarmayı amaçlıyor.

"UNUTTUĞUN GEMİ TROYA'DA"

Christopher Nolan'ın Homeros'un Odysseia destanından uyarladığı "The Odyssey" filminin ardından antik çağ hikâyelerine yönelen ilgiyi değerlendiren tanıtım çalışmasında, ünlü yönetmene çağrıda bulunuldu. "Unuttuğun gemi Troya'da" ifadesiyle Troya Müzesi'ndeki dönem teknesine dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMASINDA YER ALIYOR

Troya Müzesi'ndeki antik dönem teknesi, Homeros'un anlatılarına dayanan denizcilik kültürünü somut bir deneyime dönüştüren önemli kültürel miras çalışmaları arasında bulunuyor.