21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir - Son Dakika
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21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 35 kent için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarı yayımladı. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin edilirken Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de "Şiddetli bir yağış bekliyoruz, Afete dönüşme ihtimali var" ifadelerini kullandı. Öte yandan bugün Türkiye’de son 21 yılın en serin temmuz günü yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye'nin 7 bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, bugün son 21 yılın en serin temmuz günü olarak kayıtlara geçiyor. Uzmanlar ise beklenen şiddetli yağışların afete dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

35 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Özellikle Karadeniz ve Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sel ve su baskını riskine karşı toplam 35 kentte sarı ve turuncu alarm verildi.

SARI ALARM (22 İl) İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye.

TURUNCU ALARM (13 İl) Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce.

21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

METREKAREYE 100 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların etkisini artıracağı bölgelerde metrekareye düşecek su miktarının ciddi seviyelere ulaşması öngörülüyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve bazı çevre illerde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış beklenirken; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Ordu çevrelerinde bu miktarın çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: AFETE DÖNÜŞME İHTİMALİ VAR

Beklenen yağış tablosunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, durumun ciddiyetine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Şiddetli bir yağış bekliyoruz Marmara Bölgesi'nde, İstanbul da dahil. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Karadeniz sahil kesimi; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Giresun'a kadar olan bölgede çok şiddetli yağış var. Buralardaki derelerin taşma ihtimali çok yüksek. Afete dönüşme ihtimali var."

21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

RÜZGAR, TOZ TAŞINIMI VE ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ

Kuvvetli yağışların yanı sıra, hava durumunda dikkat çeken değişimler de yaşanacak. Kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına indi. Yurdu etkisi altına alan bu hava dalgasıyla Türkiye, son 21 yılın en serin temmuz gününü yaşıyor. Ege kıyıları ile Marmara bölgesinde rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orhan Şen, İstanbul, Türkiye, Gündem, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Gündem 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir - Son Dakika

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