Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa ve İspanya'yı esir alan aşırı sıcak hava dalgaları ve şiddetli orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İspanya tarihinde ilk kez bir orman yangını sebebiyle ulusal acil durum ilan edilirken, yangınlarla tek başına mücadele edemeyen her iki ülke de Avrupa Birliği'nden acil destek talep etti.

İspanya ve Fransa orman yangınları ile mücadele ediyor. İki ülkede 130 bin kişi için tahliye emri verilirken Fransa'da ordu sahaya indi, İspanya'da ise ülke tarihinde ilk kez acil durum ilan edildi.

FRANSA'DA 110 BİN KİŞİYE TAHLİYE KARARI

Güneybatı Fransa'da şiddetini artıran yangınlar yerleşim yerleri ve kamp alanları için büyük bir tehdit oluşturuyor. Fransız yetkililer, Atlas Okyanusu kıyısındaki ünlü turizm merkezi Cap Ferret Yarımadası’nın tamamen boşaltılması talimatını verdi. Bölgede bulunan çoğu turist yaklaşık 110 bin kişi, karayolu ve bölgeye sevk edilen tekneler yardımıyla tahliye ediliyor.

Yangınla mücadele çalışmalarına destek vermesi için ordu birliklerini görevlendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron süreci yakından takip ederken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez yangının tehlikeli boyutuna dikkat çekti:

"Karşı karşıya olduğumuz ateş, kendi enerjisini üreten ve aniden yön değiştirebilen 'konvektif yangın' niteliğinde. Alevler ağırlıklı olarak doğuya, Bordeaux metropol alanına doğru ilerliyor."

Cap Ferret’nin kuzeyindeki Saumos köyü yakınlarında başlayan bir diğer büyük yangının ise yarımadadan çıkışı sağlayan tek yolu kesme tehlikesi barındırdığı bildirildi. Fransa'da bu sezon 14 bin hektardan fazla ormanlık alanın küle döndüğü belirtiliyor.

Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

İSPANYA'DA TARİHİ ACİL DURUM İLANI VE BİRLEŞEN YANGINLAR

İspanya'da Madrid'in batısındaki dağlık bölgelerde alevler kontrol altına alınamıyor. İki binden fazla personel ve 10 yangın söndürme uçağının müdahalesine rağmen, Madrid çevresindeki iki büyük yangının birleşmesi engellenemedi ve Avila bölgesindeki üçüncü bir yangının da bu hatta ulaşmak üzere olduğu açıklandı.

Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

19 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ, 43 EV YANDI

İspanya’da Madrid’in batısındaki dağlık bölgelerde yaşayan 19 binden fazla kişiye tahliye emri verirken yazlık ve ikinci konutlarının yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerinde ise 43 evin tamamen yandı.

"TARİHİN EN KÖTÜ ORMAN YANGINI"

Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, durumu "Bölgemizin tarihindeki en kötü orman yangını. Çok yüksek sıcaklıklar ve hiç durmayan rüzgarlar kusursuz bir fırtına yarattı." sözleriyle özetledi. Yerleşim alanlarının büyük zarar görmesi üzerine İspanyol hükümeti, ülke tarihinde ilk kez bir orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. Öte yandan, yasaklı bölgede ağır iş makinesi kullanarak yangın çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alınırken bir kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

NÜKLEER SANTRALLER DE ETKİLENDİ

Aşırı sıcaklar sadece ormanları değil, Fransa'nın enerji altyapısını da doğrudan etkiliyor. Nükleer reaktörlerin soğutulmasında kullanılan nehir sularının aşırı ısınması, elektrik üretiminin zorunlu olarak azaltılmasına neden oldu. Bu kısıtlamalar kapsamında, Fransa’nın güneyinde yer alan Golfech 2 nükleer reaktörünün 7 Temmuz’dan bu yana devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

Orman Yangınları, Avrupa Birliği, Orman Yangını, İspanya, Fransa, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu 189 ülkede aranıyor 13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor
Burcu öğretmene polislerden güzel haber Çalınan tiny house’u bulundu Burcu öğretmene polislerden güzel haber! Çalınan tiny house'u bulundu
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Katliam gibi kaza Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
Av yolunda feci son Genç sevgililer feci şekilde can verdi Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Venedik’te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı
ABD’den 60 ülkeye yeni vergi kararı Türkiye en yüksek dilimde ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde
Trump’ın yeni kararı Tahran’ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır Trump'ın yeni kararı Tahran'ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Arka Sıradakiler’in Özge’si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde
12 yaşındaki kıza bunu yaptı, bir de görüntülerini paylaştı 12 yaşındaki kıza bunu yaptı, bir de görüntülerini paylaştı

23:44
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
23:28
Yemen’in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
21:29
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?
21:26
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
21:18
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
20:00
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
19:22
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
17:59
Çekmeköy’de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı
Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 07:39:56. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.