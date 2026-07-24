Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler - Son Dakika
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Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler

24.07.2026 09:59
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Hakkari'de ailesinin tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşüp telef olunca cansız bedenine sarılarak ağlayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e vicdan sahibi hayırseverler sahip çıktı. Harekete geçen bir yardım derneği, zor durumdaki aileye 2 adet süt ineği ve 2 buzağı hediye etti.

Hakkari'de ailesinin tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşüp telef olunca cansız bedenine sarılarak ağlayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e duyarlı hayırseverler sahip çıktı. Dernek yetkililerinin ulaştığı aileye 2 süt ineği ve 2 buzağı hediye edildi.

CANSIZ BEDENİNE SARILIP SAATLERCE AĞLAMIŞTI

Hakkari'de yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'in, ailesinin tek geçim kaynağı olan ineğinin uçurumdan düşerek telef olması üzerine yaşadığı derin üzüntü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Telef olan ineğine sarılarak saatlerce gözyaşı döken yaşlı kadının görüntüleri, sosyal medyada ve basında geniş yer bularak binlerce vicdan sahibi insanın yüreğine dokunmuştu.

Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler

BİR YERİNE İKİ İNEK VE İKİ BUZAĞI HEDİYE EDİLDİ

Sessiz çığlığın ardından harekete geçen bir hayır derneği, Ayni Özbek ve ailesine ulaşarak incelemelerde bulundu. Ailenin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ve tek geçim kaynaklarını kaybettiklerini yerinde tespit eden dernek yetkilileri, büyük bir dayanışma örneğine imza attı. Aileye acılarını unutturacak müjdeli haber verilerek 2 adet süt ineği ve ineklere ait 2 adet buzağı teslim edildi.

Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler

HÜZÜN YERİNİ SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA BIRAKTI

Yeni hayvanlarına kavuşan Ayni Teyze ve çocukları büyük bir mutluluk yaşadı. Telef olan ineğinin ardından günlerce yas tutan yaşlı kadının gözyaşları, uzatılan yardım eli sayesinde bu kez sevinçten aktı. Kaybettikleri umutları yeniden yeşeren aile, kendilerine destek olan dernek yetkililerine ve hayırseverlere dualarla teşekkür etti. Yaşanan bu anlamlı dayanışma, iyiliğin ve yardımlaşmanın toplumdaki en güçlü bağ olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • poyraz can poyraz can:
    Allah razı olsun 2 0 Yanıtla
  • Ennağı Çelik Ennağı Çelik:
    Memleketimin güzel insanları teşekkürler sağolun ozledigimiz yurdum insanı... 0 0 Yanıtla
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