Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerinde yürüttükleri devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde, 06 FEC 734 plakalı motosikleti kullanan M.M. isimli kız çocuğunun henüz 15 yaşında olduğu ve herhangi bir sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.
Olay yerine çağrılan trafik polisi ekiplerince, ehliyetsiz motor kullanan 15 yaşındaki kıza 40 bin TL, motosikletin sahibine ise 61 bin TL olmak üzere toplam 101 bin TL idari para cezası uygulandı.
Polis ekiplerinin işlemler yaptığı sırada olay yerine gelen kız çocuğunun 17 yaşındaki ablası ise kardeşinin elindeki ceza tutanağı ile fotoğrafını çekti.
Son Dakika › 3. Sayfa › 15 yaşındaki sürücüye 101 bin TL ceza - Son Dakika
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