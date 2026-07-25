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Boşanma İsteği Kanlı Sonuçlandı

Boşanma İsteği Kanlı Sonuçlandı
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Adana'da boşanmak isteyen kadın eşi tarafından uyuduğu sırada vurularak öldürüldü. Zanlı 30 dakikada yakalandı.

Adana'da boşanmak isteyen 40 yaşındaki kadın, eşi tarafından uykusunda başına tabancayla ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı, cinayet dedektiflerinin çalışmasıyla 30 dakika içinde yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Mine Kocamaz (40), eşi H.K.'dan boşanma kararı aldı. Boşanmaya karşı çıkan H.K.'ın tüm çabalarına rağmen Hatice Mine Kocamaz kararından vazgeçmedi.

Bunun üzerine H.K., eşi uyuduğu sırada yüzünü yastıkla kapatarak başına tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli H.K. ise olayın ardından evden kaçarak izini kaybettirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine Kocamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kocamaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Cinayet dedektifleri 30 dakikada yakaladı"

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri çalışma başlattı. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli H.K.'ın kaçış güzergahını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda H.K., cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma İsteği Kanlı Sonuçlandı - Son Dakika

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