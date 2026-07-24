Kızılcık Şerbeti\'nin Fatih\'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği Fatih karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Doğukan Güngör, askerlik dönüşünde yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Askerlik görevini tamamlayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görünümünü takipçilerinin beğenisine sundu. Saç ve sakal stilindeki değişimle dikkat çeken Güngör, bambaşka bir imajla objektif karşısına geçti.

Öte yandan başarılı oyuncunun askerlik sürecinde yaşadığı fiziksel değişim de dikkat çekti. Doğukan Güngör'ün 24 günlük askerlik döneminde tam 9 kilo verdiği öğrenildi. Fit görüntüsüyle oyuncunun son hali hayranlarından beğeni topladı.