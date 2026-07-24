Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı

Kızılcık Şerbeti\'nin Fatih\'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı
24.07.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, askerlikte verdiği 9 kiloyla konuşulmuştu. Askerlik dönüşü saç ve sakal stilini değiştiren başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

<a class='keyword-sd' href='/kizilcik-serbeti/' title='Kızılcık Şerbeti'>Kızılcık Şerbeti</a>'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği Fatih karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Doğukan Güngör, askerlik dönüşünde yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Askerlik görevini tamamlayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görünümünü takipçilerinin beğenisine sundu. Saç ve sakal stilindeki değişimle dikkat çeken Güngör, bambaşka bir imajla objektif karşısına geçti.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı

Öte yandan başarılı oyuncunun askerlik sürecinde yaşadığı fiziksel değişim de dikkat çekti. Doğukan Güngör'ün 24 günlük askerlik döneminde tam 9 kilo verdiği öğrenildi. Fit görüntüsüyle oyuncunun son hali hayranlarından beğeni topladı.

Kızılcık Şerbeti, Doğukan Güngör, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

09:59
Türkiye’nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:20
Vincenzo Italiano’nun hareketi maçın önüne geçti
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti
08:48
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike Hepsi toplatıldı
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
08:29
Fatma Soydaş’ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 10:27:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.