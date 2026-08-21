Ereğli\'de Kaza: Otomobil Aydınlatma Direğini Devirip Sürücü Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.K.'nin idaresindeki 71 FD 313 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği yol üzerine devrilirken, kazada otomobil sürücüsü A.E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.