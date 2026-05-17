Ereğli'de Motosiklet Denetimi Yapıldı

17.05.2026 11:38
Karadeniz Ereğli'de motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet uygulaması gerçekleştirildi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde motosiklet sürücüleri tek tek kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda sürücülerin ehliyet, ruhsat, kask ve evrak kontrolleri yapılırken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekiplerin dikkatli çalışması gözlerden kaçmadı.

Havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanımının artış göstermesi üzerine denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenilirken, yetkililer sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte motosiklet kullanımındaki artış nedeniyle ilçe genelinde uygulama ve denetimlerin artarak devam etmesinin beklendiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

