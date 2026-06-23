Ereğli'de Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya - Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. yönetimindeki 20 ALT 309 plakalı tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tankerde sıkışan sürücü S.T. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA