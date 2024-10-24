Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Bulgurluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 42 AJU 697 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ş.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ereğli'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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