Ereğli\'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi 500 Evler Yolu üzeri üst geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 42 E 2069 plakalı otomobil ile A.K.A. yönetimindeki 33 AOJ 236 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA