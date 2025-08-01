Erenler\'de Motokurye Kazası

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dönel kavşak içinde otomobil ile çarpışan motokurye hafif şekilde yaralandı.

Erenler ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan dönel kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile motokurye çarpıştı. Kaza sebebiyle motokurye hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA