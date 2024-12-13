Ermenek\'te Sahte İçki Operasyonu

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu F.M, H.P, M.Ş, ve A.A'nın sahte içki üretip sattıkları bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ilçeye bağlı Kazancı beldesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 284 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 2 damıtma sistemi, 2 bakır kazan, 8 küp, 2 ruhsatsız av tüfeği, dedektör, 18 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmak üzere karakola götürüldü. - KARAMAN