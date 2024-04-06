Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 21.55-23.20 arasında Ermenistan birliklerinin Tovuzgala ilinin Müsürkend, Basarkeçer ilinin Aşağı ve Yukarı Şorca, Güneşli ve Gorus ilinin Erevus yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Elibeyli, Daşkesen ilinin Hoşbulak, Kelbecer ilinin Yellice, Zeylik ve Laçın ilinin Çağazur yerleşimlerindeki mevzilerine aralıklarla ateş açtığı duyuruldu. Azerbaycan birliklerine son 24 saat içinde farklı bölgelerde toplam 30 kez Ermenistan kuvvetleri tarafından ateş açıldığı aktarıldı. - BAKÜ