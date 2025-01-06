Ermenistan'dan Ateşkes İhlali

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Laçın'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 14.10 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait Laçın ilinin Zabuh yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, dün yerel saatle 22.00-22.10 saatleri arasında Ermenistan'ın aynı bölgede ateşkes ihlalinde bulunduğunu açıklamıştı. - BAKÜ