Ermenistan'dan Azerbaycan'a Üçüncü Ateş

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan mevzilerine bugün üçüncü kez ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan askerleri bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine bugün üçüncü kez ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 20.10-20.45 arasında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin, Gorus ilinin Burun yerleşkesindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamalarda Ermenistan askerlerinin, Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerden 09.45, Hazinevar köyündeki mevzilerden ise 18.35 sıralarında ateş açtığını kaydetmişti. - BAKÜ