Ermenistan'da canlı yayınlanan bir tartışma programında Gazeteci Boris Murazi ve siyasi analist Harutyun Mkrtchyan, yaşanan tartışmanın ardından yumruk ve tekmeli kavga etti.

Ermenistan'da bir televizyon kanalında yayınlanan tartışma programında yumruklar havada uçuştu. Gazeteci Boris Murazi ve siyasi analist Harutyun Mkrtchyan, ülkedeki siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere geçtiğimiz Cuma günü Ermenistan devlet televizyonunun "Büyük Tartışma" (The Great Debate) adlı programına katıldı. Canlı yayınlanan programda zaman zaman tansiyon yükseldi. Tartışma, Mkrtchyan'ın, gazeteci Murazi'ye Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile kişisel bir ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları sorması üzerine şiddetlendi. Eski cumhurbaşkanını açıkça eleştirdiğini kaydeden Murazi, sorunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Karşılıklı hakaretlerin duyulduğu stüdyoda, ikili arasında sinirler daha da gerildi. Birbirinin üzerine yürüyen Mkrtchyan ve Murazi, daha sonra birbirine yumruk ve tekme attı. İkiliyi sunucular ve program ekibi ayırmaya çalıştı.

Bir gün sonra sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Murazi, olaya değinerek Mkrtchyan'ın sınırı aştığını ifade etti.