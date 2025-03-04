Ersan Şen ile Fuat Uğur canlı yayında birbirine girdi: Sen de Diyanet gibi dalga geçiyorsun - Son Dakika
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Ersan Şen ile Fuat Uğur canlı yayında birbirine girdi: Sen de Diyanet gibi dalga geçiyorsun

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Avukat Ersan Şen ile gazeteci Fuat Uğur katıldıkları canlı yayında birbirine girdi. Şen'in "Sen halkın mı yanındasın, zenginin yanında mısın? Bana bunu anlatacaksın. Diyanet avokado önerdi, ne diyorsun? Sen de Diyanet gibi dalga geçiyorsun" sözleri stüdyoda tansiyonun bir anda yükselmesine neden olurken Fuat Uğur'dan da yanıt gecikmedi.

04.03.2025 10:02
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TV100'de ekrana gelen Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında konu ekonomiye gelince gerginlik yaşandı. Ersan Şen, Uğur'a "Sen halkın mı yanındasın, zenginin yanında mısın? Bana bunu anlatacaksın" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan Aktaş'ın "Konumuz bu değil" diyerek uyarmasına rağmen ikili arasındaki hararet daha da büyüdü.

"MANDALİNA DA BİLMİYOR, PROTEİN DE BİLMİYOR"

Ersan Şen "Size göre zengin yaşasın. Yoksul dibe vursun. Çocuğuna et yedirmeyi bırak. Bulgura, makarnaya devam etsin. Sen avokado üzerinden Diyanet gibi dalga geçiyorsan, yanlış yerde dalga geçiyorsun. Milletle, emekliyle, işçiyle, memurla dalga geçme... Kopuyorsun, sen de Diyanet gibi dalga geçiyorsun. Avokadoyu söyleyen ben değilim, Diyanet... Sen Fransa'da 0.99 cente muz yiyen Fransız çocuğunun yanında Türkiye'de niye 70-80 liraya muz yediğinin hesabını yapacaksın. Sen bunu söyleyeceksin.

Vatandaşa 'Aç kal' mı diyorsun. Ne diyorsun 14 bin 500 TL alan emekliye? Sen sınıf mücadelesinde kendini nereye koyuyorsun? Yoksulun mu yanındasın zenginin mi yanındasın? Sen hakça paylaşımın yanında değilsin ki... Sen sınıfların verdiği kavganın yanında değilsin. İnsanın tuzu kuru olunca konuşup dalga geçer gibi böyle... Diyanet avokado önerdi, ne diyorsun? Git Diyanet İşleri Başkanı'na anlat. Muz söylüyoruz, beyefendi 'Muzu bilmiyorum' diyor. Sen mandalina da bilmiyorsun, protein de bilmiyorsun, herhalde sadece karbonhidratla besleniyorsun."

UĞUR: EKONOMİ BÖYLE TARTIŞILMAZ

Fuat Uğur da "Bu boş muhabbete dönüşür.. Böyle ekonomi tartışılmaz... Senin ekonomi bilgin yeterli değil. Ekonomi bilgin sıfır bence. Ekonomiden anlamıyorsun, kahve geyiği yapıyorsun. Sokaktaki insan daha iyi konuşuyor ekonomiyi... Ben fiyatları biliyorum. Ben çarşıda pazardayım, her yerdeyim. Çarşıdan pazardan çıkmıyorum. Ben vatandaşın ne sorunlar yaşadığını biliyorum. Sen bilmiyorsun. Senin gelir düzeyin vatandaşın ne sorunlar yaşadığını bilmeye uygun değil. Sen çarşı pazara gitmiyorsun, ben gidiyorum... Ekonomiyi daha biliyorum. Sen popülizm yapıyorsun" yanıtını verdi. İkili arasındaki tartışma son bulmayınca Erdoğan Aktaş, çareyi reklama girmekte buldu.

Ersan Şen ile Fuat Uğur canlı yayında birbirine girdi: Sen de Diyanet gibi dalga geçiyorsun

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Son Dakika 3.Sayfa Ersan Şen ile Fuat Uğur canlı yayında birbirine girdi: Sen de Diyanet gibi dalga geçiyorsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hakan1421:
    Türkiye'de günlük kaç ton avakado tüketiliyor kaç ton muz tüketiliyor haberin yok galiba, o tüketilen malları Fransızlar mı yiyor sanıyorsun 14 89 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ersan şen'i sevmem ama %100 haklı diyanet işl.başkanı sahurda millet'e avakado yemeyi öneriyor başkan bir adet avakado'nun 50 TL olduğun'dan haberi yok 14.456 TL alan emekli yiyebilirmi acaba veyahutta 22.100 TL askari ücretli yiyebilirmi hoca ballı maaş alıyor herkes'i kendisi gibi zannediyor veya dalga geçiyor başka izahı yok 73 21 Yanıtla
  • 1Belinay:
    ersan sen sovmensin 21 41 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Fuat ugur,yandaş medyanın TV lerdeki satlık kalemlerinden birisidir.onlara göre vatandaş çok rahat yalıyor,ekonomi çok iyi 34 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ersan Şen ile Fuat Uğur canlı yayında birbirine girdi: Sen de Diyanet gibi dalga geçiyorsun - Son Dakika
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