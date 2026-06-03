Erzin'de Aranan İki Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde basit yaralama suçlarından 4 ay 15 gün ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, şehrin huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan Şahıslar Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde; Erzin ilçesinde basit yaralama suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.C. ve basit yaralama suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.S. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY