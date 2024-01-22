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Erzin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Mahmutlu mahallesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak yan durdu. Kazada 2 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzin\'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
22.01.2024 - 09:05,
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Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Erzin İlçesi'ne bağlı Mahmutlu mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yan durdu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki insanların 112'yi aramasıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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