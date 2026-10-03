Erzincan Çağlayan\'da bir ikamette 40 litre etil alkol, 15 litre sahte rakı bulundu

Erzincan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ile 15 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çağlayan Beldesi'nde kaçak alkollü içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Z.Y'nin ikametinde yapılan aramada 40 litre etil alkol ve 15 litre sahte rakı bulundu.

Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.