Erzincan Çağlayan'da bir ikamette 40 litre etil alkol, 15 litre sahte rakı bulundu - Son Dakika
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Erzincan Çağlayan'da bir ikamette 40 litre etil alkol, 15 litre sahte rakı bulundu

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Erzincan Çağlayan\'da bir ikamette 40 litre etil alkol, 15 litre sahte rakı bulundu
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Erzincan Çağlayan'da kaçak alkollü içki imalatı bilgisi üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir ikamette 40 litre etil alkol ile 15 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 1 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ile 15 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çağlayan Beldesi'nde kaçak alkollü içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Z.Y'nin ikametinde yapılan aramada 40 litre etil alkol ve 15 litre sahte rakı bulundu.

Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
JandarmaÇağlayanErzincan3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Çağlayan'da bir ikamette 40 litre etil alkol, 15 litre sahte rakı bulundu - Son Dakika
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