Erzincan'da 1 Milyon 250 Bin TL Değerinde Kaçak Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 1 Milyon 250 Bin TL Değerinde Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Erzincan\'da 1 Milyon 250 Bin TL Değerinde Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 4 işyeri ve eklentilerinde 1 milyon 250 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler arasında gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, elektronik sigara likidi, tütün ve nargile tütünü bulunuyor. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam ediyor.

27.05.2024 04:08
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Erzincan'da 4 işyeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 milyon 250 bin TL değerinde kaçak ürünler ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; 5 şahsa ait 4 iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada gümrüklenmiş piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan, 4573 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet elektronik sigara, 73 adet elektronik sigara likidi, 110.215 dal bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 143.800 dal bandrolsüz boş makaron, 34 kg 600 gram kıyılmış tütün, 573 adet mükerrer bandrollü toplam 90,05 kg tütün, 15.6 kg nargile tütünü, 1 paket sigara sarma kağıdı, ele geçirildi.

K.A, K.Y, H.Ö, Z.K ve V.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler adli makamlarca yürütülmekte. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da 1 Milyon 250 Bin TL Değerinde Kaçak Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
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