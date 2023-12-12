Erzincan\'da 14 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Erzincan'da hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce il genelinde aranan şahıslara karşı yapılan çalışmalar kapsamında; Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık 142/2.H.2" suçundan 14 kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.K. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ERZİNCAN