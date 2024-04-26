Erzincan'da 169,86 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzincan'da 169,86 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Erzincan\'da 169,86 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, S.A. isimli şüpheli şahsın ikamet ve işyerinde yapılan aramada 169,86 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli S.A. uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

26.04.2024 00:13
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Erzincan'da düzenlenen operasyonda 169,86 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent merkezinde yapılan operasyonda, S.A. isimli şüpheli şahsın ikamet ve işyeri aramasında; 4 parça halinde toplamda 169,86 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli S.A., Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan gözaltına alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 169,86 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 169,86 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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