Erzincan'da 18 Aranan Şahsı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Erzincan'da 18 Aranan Şahsı Yakalandı

Erzincan\'da 18 Aranan Şahsı Yakalandı
18.07.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan polisi, toplam 34 yıl 3 ay 8 gün cezası bulunan 18 aranan kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti.

Erzincan polisi, araması bulunan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 34 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş cezası bulunan 18 aranan şahısı yakaladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalar sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan toplam 34 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişiyi yakalayarak, adli makamlara sevk etti.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlarını titizlikle sürdürüyor. Adli makamlarca aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ifadeye yönelik yakalama kararı olan toplam 18 şahıs, titiz bir takip sonrası kıskıvrak yakalandı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi yer yakalanırken, 'On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs ile 'Toplantı ve Yürüyüşlere Silah ve Benzeri Aletler Taşıyarak veya Kendilerini Tanınmayacak Hale Getirerek Katılma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir diğer şahıs da çalışmalar neticesinde yakayı ele verdi. Operasyonda yakalanan diğer şüpheliler arasında, 'Sahte Parayı Bilerek Kabul Etme' suçundan 3 yıl 4 ay, 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan 2 yıl 6 ay, 'Basit Yaralama' suçundan 4 ay 15 gün, 'Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma' suçundan 3 ay, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan 2 ay ve 'Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet' suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan birer şahıs yer aldı.

Bu şahısların yanı sıra, çeşitli suçlardan ifadeye yönelik ve adli para cezasıyla aranan 9 şahıs daha yakalandı. 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisindeyken Araç Kullanma' suçlarından ifadeye yönelik aranan 3 şahıs ile 'Hakaret, 'Mala Zarar Verme', 'Kasten Yaralama', 'Basit Yaralama ve Kadına Karşı Basit Yaralama' suçlarından adli para cezası ile aranan 6 şahıs da gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından, toplamda 34 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, erzincan, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 18 Aranan Şahsı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tatilde aşk tazeledi Somer Şef’e sevgilisinden karpuzlu jest Tatilde aşk tazeledi! Somer Şef'e sevgilisinden karpuzlu jest
MSB’den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
Pretty Little Baby’’ adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti Pretty Little Baby'' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek

09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:10
TBMM’de “ayı“ tartışması Vekillerden ağza alınmayacak sözler
TBMM'de "ayı" tartışması! Vekillerden ağza alınmayacak sözler
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
07:33
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
00:49
Suriye’de çatışmalar yeniden başladı Arap aşiretler silahlanarak Süveyda’ya doğru yola çıktı
Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
14:00
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
13:56
Taffarel’den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray’a git
Taffarel'den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray'a git
13:53
Çağla Şıkel yaşını unutturdu Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
13:43
Euroleague’de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu İşte derbi tarihi
Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihi
13:34
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: ’Senin kafanı kopartırız’ diyorlar
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar
13:26
Türk futbolunun çınarı Denizlispor’a ikinci kez -12 puan cezası Kapanmanın eşiğindeler
Türk futbolunun çınarı Denizlispor'a ikinci kez -12 puan cezası! Kapanmanın eşiğindeler
13:19
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
13:12
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 09:58:25. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da 18 Aranan Şahsı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.