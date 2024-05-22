Erzincan'da 49 bin dal makaron ile tütün ve elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 49 bin dal makaron ile tütün ve elektronik sigara ele geçirildi

Erzincan\'da 49 bin dal makaron ile tütün ve elektronik sigara ele geçirildi

Erzincan'da yapılan operasyonda, piyasa değeri 180 bin TL olan 49 bin dal makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 10 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

22.05.2024 15:09
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Erzincan'da piyasa değeri 180 bin TL olan 49 bin dal makaron ile tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde Ö.D. isimli şahsın kullanımında olan araçta yapılan aramada M.K. isimli şahsa ait; Gümrüklenmiş piyasa değeri yaklaşık 180 bin TL olan 49 bin dal doldurulmuş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün, 10 adet elektronik sigara ele geçirildi.

M.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 49 bin dal makaron ile tütün ve elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 49 bin dal makaron ile tütün ve elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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