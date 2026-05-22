Erzincan'da Bayram Güvenliği İçin Önlemler Alındı
Erzincan'da Bayram Güvenliği İçin Önlemler Alındı

Erzincan\'da Bayram Güvenliği İçin Önlemler Alındı
22.05.2026 17:27
Erzincan Valiliği, Kurban Bayramı süresince güvenlik ve sağlık hizmetleri için çeşitli tedbirler aldı.

Erzincan Valiliği, Kurban Bayramı ve 9 günlük tatil süresince kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bayram süresince güvenlik, sağlık, ulaşım ve denetim hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinden günlük 143 ekip ve toplam 1720 kolluk personeli görev yapacak. Ayrıca 5 drone ekibi de bayram boyunca denetim ve güvenlik çalışmalarına destek verecek.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1572 sağlık personeli, 38 ambulans ve 9 evde sağlık hizmet aracıyla kesintisiz sağlık hizmeti sunulacağı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın ve benzeri olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olacağı belirtilen açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ise vatandaşların taleplerine hızlı yanıt verilmesi amacıyla günlük 23 personelin görev yapacağı ifade edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 20 gıda kontrol görevlisi, 21 veteriner hekim ve 9 veteriner sağlık teknikerinden oluşan toplam 50 personelin bayram süresince görev yapacağı aktarıldı.

İl Ticaret Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 6 kişilik ekibin ise fahiş fiyat, tarife ve etiket denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, telefon, elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinde yaşanabilecek arıza ve kesintilere karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

İl Müftülüğü tarafından da kentteki kesimhanelerde vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla 8 din görevlisinin görevlendirildiği ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:27:43.
