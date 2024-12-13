Erzincan\'da Biyometrik Veri Eğitimi

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelince, polislere "Yerli ve Milli Biyometrik Veri Yönetim Sistemi" eğitimi verildi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelince; Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcılar Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, İliç, Üzümlü, Refahiye ve Tercan ilçe personellerine, Kriminal Daire Başkanlığınca kurulumu tamamlanan "Yerli ve Milli Biyometrik Veri Yönetim Sisteminin" kullanıcı eğitimi verildi. - ERZİNCAN